2022/06/17 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ترتّب لقاءً جديداً بين الرياض وطهران بغداد – فائز جواد اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، عزم الحكومة مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين ممثلي حكومة المملكة العربية السعودية وايران ،في بغداد وعلى المستوى الدبلوماسي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حسين تلقى اتصالا من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اعرب خلاله عن ارتياحه […]

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