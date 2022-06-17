2022/06/17 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النشيد البابلي ..موسوعة عن الشاعر حميد سعيد عمان – رند الهاشمي في اكبر جهد موسوعي عن شاعر عراقي، تصدر قريباً اربعة اجزاء من موسوعة (النشيد البابلي – موسوعة عن الشاعر حميد سعيد)، توثق مسيرته وانجازاته الأدبية والاعلامية، عبر حشد من الافادات والشهادات والدراسات بحق الشاعر الكبير.ويتضمن الجزء الاول من الموسوعة التي ألفها الدكتور […]

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