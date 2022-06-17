2022/06/17 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميناء أم قصر يضبط تلاعباً بالمعاملات البصرة – الزمان تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط بالتعاون مع قسم البحث والتحري ومن خلال التدقيق في نقطة البحث والتحري من قبل ضابط البحث تم ضبط معاملة كمركية منجزة من قبل مركز كمرك ام قصر الشمالي تحتوي على 29 حاوية سيراميك مفرغة على 18 شاحنة، حيث تبين وجود […]

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