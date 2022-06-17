الصومال.. الجيش يقتل 60 عنصرا من حركة “الشباب”

2022/06/17 | 22:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن وزير إعلام ولاية غلمدغ الإقليمية في الصومال، أحمد شري فلغلي، إن نحو 60 عنصرا من مسلحي حركة “الشباب” المتشددة قتلوا صباح اليوم الجمعة.وأوضح أن “مقتل الإرهابيين جاء على أيدي قوات الجيش الوطني بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية غلمدغ في منطقة بحدو، التي تبعد قرابة 122 كم من مدينة طوسمريب بإقليم غلغدود”.[…]

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