التعادل السلبي يخيم على مواجهة الطلبة والكرخ في ممتاز الكرة

2022/06/17 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خيم التعادل السلبي على مواجهة الطلبة والكرخ مساء اليوم الجمعة.والتقى الفريقان على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الممتاز بكرة القدم.ولم يتمكن الفريقان من ترجمة الفرص إلى أهداف لتنتهي المواجهة كما بدأت سلبية من دون أهداف.وبهذا التعادل وصل رصيد الطلبة إلى النقطة 67 في المركز الثالث، فيما […]

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