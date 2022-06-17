2022/06/17 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SZGKkhFAFyk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيناريوهات الحكومة المقبلة تنحصر بعد انسحاب مقتدى الصدر بهذه الخيارات العجيبة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيناريوهات الحكومة المقبلة تنحصر بعد انسحاب مقتدى الصدر بهذه الخيارات العجيبة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).