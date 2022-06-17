2022/06/17 | 23:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cQLS-RdJKe8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموزع الموسيقي احمد جوزي: طموحي ان اعمل مع الفنان #حسين_الجسمي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموزع الموسيقي احمد جوزي: طموحي ان اعمل مع الفنان #حسين_الجسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).