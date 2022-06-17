2022/06/17 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تتلقّى قسماً من ديون العراق لإمدادات الغاز بغداد – قصي مندر طهران – رزاق نامق اعلنت طهران انها تلقت مبلغ 1,6 مليار دولار من بغداد لتسديد جزء من الديون التي تطالب بها منذ عام 2020 لتوريد الغاز الإيراني.ونقلت وكالة شانا للأنباء عن وزير النفط الإيراني جواد اوجي قوله (بعد اشهر من المفاوضات تم تلقي […]

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