2022/06/17 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يبعد تسعة من أتباعة لإستغلالهم المال العام اليعقوبي يدعو إلى إطلاق حملة شاملة لمحو الأمّية النجف – سعدون الجابري أصدر المرجع محمد اليعقوبي بياناً دعا فيه الى أنطلاق حملة وصفها بالكبرى لمحو الأمية في البلاد.وقال في بيان أمس (تنتشر الأمية بشكلٍ مرعب في مجتمعنا بجميع الأعمار حتى بين طلبة المدارس ، بحيث نُقِل […]

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