2022/06/17 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إمام جمعة النجف يرجّح عبور الإنسداد السياسي النجف – الزمان تواصل القوى واطراف الانسداد، مساعيها للخروج من المأزق السياسي الراهن ،حيث وصف مراقبون المفاوضات الجارية بالعسيرة ولا تقدم جديد او مرتقب لحل الفراغ الذي تركته الكتلة الصدرية بعد استقالة جميع نوابها من البرلمان،فيما رجح امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي ،عبور الانسداد والمضي بتشكيل الحكومة […]

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