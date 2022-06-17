"ميتا" تفتتح متجرا لأزياء الشخصيات الافتراضية

2022/06/17 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، الجمعة، إن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك أطلقت متجرًا للملابس الرقمية حيث يمكن للمستخدمين شراء أزياء المصممين لشخصياتهم الافتراضية.

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