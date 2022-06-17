بيان من حركة -العراق قادم-. - عباس علي العلي

2022/06/17 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في الشدائد تبلى السرائر وفي الازمات الوجودية يبقى لكل موقف معنى ولكل خطوة هدف يعبر عن ضمير الفرد وطريقة فهمه لما يجري من حوله، ليس كفرد خارج مجموعته، بل كعنصر مسئول وفاعل وحامل رأي وضمير تجاه المجتمع الذي ينتمي له ويسعى فيه مع المجموع نحو الأرتقاء والتطور والبحث عن أفضل ما يمكن أن يقدمه لنفسه وللأخرين، وفي ضل ما نعيشه كعراقيين منذ عقود مرت تناوبت فيه أنواع السلطات وتعددت أشكال الفلسفات الحاكمة وطر ......





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