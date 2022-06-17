التعادل السلبي ينهي موقعة الطلبة والكرخ في الممتاز

2022/06/17 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتعادل الطلبة أمام الكرخ (0-0) في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة (36) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.يتبع..

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