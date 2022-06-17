2022/06/17 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس حار مصحوب بغبار بغداد – الزمان : توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت صحوا حارا مع غبار خفيف.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون صحواً حاراً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية […]

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