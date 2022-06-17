الفتح يكشف عن أولى مهام الحكومة الجديدة

2022/06/17 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الجمعة، عن اول مهام الحكومة العراقية الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "اولى مهام الحكومة العراقية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، سيكون تطبيق قرار مجلس النواب العراقي، القاضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من جميع الأراضي العراقية، فهذا القرار لم يطبق من قبل حكومة الكاظمي، بل هي عملت على تسويفه".

وبين ان "القوات الامريكية مازالت تتواجد في عدد من القواعد في مختلف المدن العراقية، وهذا الأمر لن نسمح به، ولهذا الحكومة الجديدة، ستكون مهامها الأولى اخراج تلك القوات المحتلة، وهذا الامر يشمل القوات التركية، التي تتواجد في شمال العراق".

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