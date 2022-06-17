المنخفض الهندي يلهب اجواء العراق لتتجاوز الـ 50 درجة

2022/06/17 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت المنبئ الجوي إسراء عمر ، الجمعة، بحدوث ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة نتيجة وصول الانخفاض الهندي، مبينة ان الارتفاع قد يستمر لعدة اشهر.

وقالت عمر ( لبغداد اليوم ) ان البصرة ستكون أعلى المحافظات في درجات الحرارة حيث ستصل إلى 51 درجة في يوم الاثنين وتبدأ عملية ارتفاع الحرارة من الغد ايضا لتكون فيها 49 وبعد يوم ستصل إلى 50 درجة وترتفع إلى 51 الاثنين ثم تعود للنزول من يوم الثلاثاء المقبل والحال ينطبق على العاصمة وباقي المحافظات حيث سيبدأ الارتفاع من الغد وتعود درجات الحرارة للنزول في الثلاثاء" .

واضافت ان "المنخفض الحراري الهندي القادم بأتجاه العراق هو الذي يسبب ارتفاع درجات الحرارة وسيبقى هذا الحال لمدة اربعة اشهر تقريبا اي إلى منتصف شهر أيلول اي تبقى تسجل درجات الحرارة ارتفاع وانخفاض متكرر ".

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