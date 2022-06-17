الاعلام الرقمي يحذر المواطنين من الرسائل الاحتيالية

2022/06/17 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، المواطنين من الرسائل الاحتيالية التي ستصل الى هواتفهم.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يحذر المواطنين العراقيين من التفاعل أو التجاوب مع الرسائل الاحتيالية، التي بدأت تصل إلى هواتفهم".

وتابع: "يرجى عدم التعامل مع هذا النوع من الرسائل وعدم الضغط على رابط الموقع او تسجيل بياناتكم الشخصية كونها عمليات احتيال ألكتروني تسبب الضرر للذين يتفاعلون معها".

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