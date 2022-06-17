2022/06/17 | 23:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: antTFfTzgss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذه هي واحدة من أفضل تسعين سجادة في العالم، تحكي واقعة كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هذه هي واحدة من أفضل تسعين سجادة في العالم، تحكي واقعة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).