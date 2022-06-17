اعفاء العجلات المستخدمة للاغراض الزراعية من ضريبة الدخل

2022/06/17 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الهيئة العامة للضرائب ، اعفاء العجلات (سعة 1 طن) المستخدمة للاغراض الزراعية من ضريبة الدخل.وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تعفى ضريبة الدخل عن العجلات (سعة 1 طن) المستخدمة للاغراض الزراعية حصرا بعد تقديم الفلاح هوية الجمعيات الفلاحية وكتاب يؤيد استخدام العجلة للاغراض الزراعية".

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