الإطار التنسيقي: نحن أولياء البيت الشيعي واختيار الحكومة يقع على عاتقنا - عاجل

2022/06/17 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر القيادي في الاطار التنسيقي رحيم العبودي، اليوم الجمعة، قوى الإطار الممثل الحصري للبيت الشيعي عقب انسحاب التيار الصدري من البرلمان، مبينا ان الاطار قادر تشكيل الحكومة المقبلة بالتعاون مع الاطراف الاخرى.

وقال العبودي،حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الاطار اصبح الممثل الوحيد للمكون الشيعي في العملية السياسية بعد انسحاب التيار الصدري من العملية، ولهذا السبب اخذ على عاتقة الحراك من اجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى أنه فتح باب الحوار مع كل القوى السياسية".

وبين ان "الاطار يسعى الى تشكيل حكومة جديدة، مدعومة من كل القوى السياسية العراقية، دون تهميش أي طرف لأي سبب كان".

وتابع ان "اختيار شخص رئيس الوزراء الجديد، سيكون من خلال الاطار كونه ممثل المكون الأكبر (الشيعي) في العملية السياسية بالعراق".

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