مرتديا الزي العربي..أمين عام أوبك يزور مرقد الإمام علي (ع)

2022/06/17 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

زار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو، اليوم الجمعة، مرقد الإمام علي عليه السلام في ⁧محافظة النجف.

وكان الامين العام للمنظمة قد وصل الى محافظة النجف الاشرف مساء اليوم .



وقد استقبل باركيندو من قبل المسؤولين في المحافظة وسادن الروضة العلوية .

وقد اصر الامين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط (اوبك) على ارتداء غطاء الرأس التقليدي المحلي (اليشماغ) تعبيراً عن اعتزازه ومحبته للشعب العراقي.

ووصل أمين عام منظمة اوبك ظهر اليوم الى العاصمة بغداد للمشاركة باطلاق كتاب تاريخ اوبك في احتفال يقام بقاعة الشعب ببغداد يوم الاحد المقبل بمشاركة وزير النفط وعدد من المسؤولين والضيوف والمهتمين بالشأن النفطي وقطاع الطاقة.

يذكر ان حفل اطلاق الكتاب يأتي في أطار الاحتفال بذكرى مرور 60 عاماً على تاسيس المنظمة في بغداد.

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