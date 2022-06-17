موضوعات اقتصادية - الطاهر المعز

2022/06/17 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الولايات المتحدة بين الثّراء الفاحش والفَقْر المُدْقَعقدّرت البيانات الرسمية ( التي تُخَفِّض معايير الفَقْر) عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو 37 مليون أمريكي، سنة 2021، أو ما يُعادل 11% من سكّان البلاد، فيما يعيش أكثر من 140 مليون مواطن أو ما يزيد عن 40% من السّكّان بدخل مُنخفض، يزيد قليلاً عن خط الفقر الرّسمي، وتُقَلِّلُ وسائل الإعلام الأمريكية السّائدة من أهمّيّة ارتفاع أعداد الفُقراء وذو ......





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