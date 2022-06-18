الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة التحقيق بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/06/18 | 00:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، في بيان، إن تحقيقه الخاص بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، خلص إلى أن الصحفية لم تقتل عمدا من قبل جنود إسرائيليين، ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول كيفية توصل الجيش إلى مثل هذا ا

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