2022/06/18 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار كربلاء الدولي:العمل ليلاً ونهارا في صب الطبقة النهائية لمدرج الطائرات بطول ٤ كم(فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/18 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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