محافظ واسط يحدد آلية التقديم على درجات العقود

2022/06/18 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واعحدد محافظ واسط محمد جميل المياحي، آلية التقديم على درجات العقود المخصصة للمحافظة ضمن قانون الامن الغذائي.وقال المياحي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الألية القانونية في توزيع درجات العقود 1000 التي خُصصت لواسط في قانون الامن الغذائي ستكون واضحة وأمام الرأي العام وستوزع حسب النسبة السكانية للوحدات الادارية وستشكل لجنة مركزية ولجان فرعية وتحت اشراف الجهات الرقابية ".واضاف، ان " التقديم يكون الكتروني وفق رابط مركزي يُعلن لاحقاً عندما يتم المصادقة على قانون الامن الغذائي"، مؤكدا انه "ستعتمد القرعة المباشرة امام المتقدمين في كل وحدة أدارية".‎وحذر المحافظ من استغلال ضعفاء النفوس من أخذ اموال او اي شيء اخر، مؤكدا ان الألية المتبعة لا تقبل الواسطة ولا يمكن لأحد ان يتلاعب فيها.

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