حشد العتبات المقدسة يدخل حالة الإنذار المشدد

2022/06/18 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة فرقة العباس القتالية،

احدى تشكيلات حشد العتبات المقدسة،

دخولها حالة الانذار المشدد، وإكتمال

استعداداتها لاستقبال قوافل الحجاج

الكرام المتوجهين للديار المقدسة في

مكة المشرفة والمدينة المنور

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