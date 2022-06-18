بوتين: عصر العالم أحادي القطب انتهى.. والعقوبات ضدنا غير ناجحة

2022/06/18 | 01:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، محاولات الغرب لـ"سحق" الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات بأنها "محاولة غير ناجحة"، وأضاف أن "الأوضاع الاقتصادية مستقرة".

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