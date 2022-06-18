2022/06/18 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن وفدا من سفارة بلاده لدى موسكو زار المواطن الأميركي المحتجز، بول ويلان، داعيا إلى الإفراج عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أميركي رسمي يزور مواطنا "احتجز ظلما" في روسيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أميركي رسمي يزور مواطنا "احتجز ظلما" في روسيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).