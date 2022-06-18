"عطل" في محطة رئيسية يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق كبيرة في سوريا

2022/06/18 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الكهرباء السورية، الجمعة، إن الطاقة قطعت عن أجزاء كبيرة في سوريا، مشيرة إلى أن فرق تعمل على إصلاح الأمر.

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