رئيس إيران: قوة أمريكا تتراجع.. ونحن لا نثق بها

2022/06/18 | 02:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الجمعة، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده "فشلت في وقف مسار إيران نحو النصر والتقدم"، وأضاف أن هناك حاجة إلى "تكثيف الجهود لتحييد تأثير العقوبات"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية ل

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