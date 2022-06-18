ترامب: لم أصف بنس بالضعيف.. وأعضاء لجنة اقتحام الكونغرس

2022/06/18 | 03:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، أعضاء لجنة مجلس النواب المكونة من الحزبين والتي تحقق في واقعة اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير/ كانون الثاني بـ"المحتالين والأشرار"، ونفى ترامب أنه وصف نائبه مايك بنس بـ"الضعيف".

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