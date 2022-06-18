بعد العثور على رفات صحفي في البرازيل.. واشنطن تطالب بتحقيق العدالة

2022/06/18 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الخارجية الأميركية عن تعازيها لعائلات الصحفي البريطاني، دوم فيليبس، والباحث البرازيلي برونو أروجو بيريرا بعد العثور على جثة أحدهم في الأمازون بعد رحلة بحثية.

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