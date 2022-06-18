فرنسا: السجن 10 سنوات للجزائري صابر الأحمر السجين السابق بغوانتنامو

2022/06/18 | 04:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات على الجزائري صابر الأحمر السجين السابق في معتقل غوانتنامو بتهمة تحريض أشخاص على الانضمام إلى حركات جهادية في سوريا والعراق، بحسب محاميه كريستيان بلازي.

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