مؤشر ستاندرد آند بورز يسجل أسوأ أسبوع منذ 2020

2022/06/18 | 05:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة، ولكن ليس بما يكفي للتخفيف من آثار عمليات البيع في الأيام السابقة، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أسبوع له على الإطلاق منذ عام 2020 ودخل ما يعرف بـ"السوق الهابطة".

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