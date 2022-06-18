2022/06/18 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن حليفا لواشنطن منذ فترة طويلة سيلقي خطابا في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في روسيا في وقت تشن فيه موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

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