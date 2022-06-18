نصف قرن من الصراع في الصحراء الغربية 5 - مرزوق الحلالي

2022/06/18 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرزوق_الحلالي تشكل قضية الصحراء الغربية بالنسبة للأمم المتحدة واحدة من الصراعات المجمدة التي ظلت مسؤولة عنها منذ أكثر من أربعين سنة.



ومع ذلك ، فإن عملها طل مقيدا بالحفاظ على "الستاتيكو" الذي يفيد المغرب في الواقع اكثر من غيره.



كما أنها تعاني من اللامبالاة العامة بشأن مصير اللاجئين الصحراويين ، من الخلاف المستمر بين المغرب والجزائر ، ومن ضجر الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمانحين الإنسانيين في منطقة تحولت الأولو ......





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