2022/06/18 | 05:49 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، مجددا على التزام بلاده تجاه أوكرانيا ضد روسيا، قائلا إن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع أوكرانيا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترد على خطاب بوتين: أوكرانيا ستنتصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترد على خطاب بوتين: أوكرانيا ستنتصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترد على خطاب بوتين: أوكرانيا ستنتصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).