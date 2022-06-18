واشنطن ترد على خطاب بوتين: أوكرانيا ستنتصر

2022/06/18 | 05:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، مجددا على التزام بلاده تجاه أوكرانيا ضد روسيا، قائلا إن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع أوكرانيا".

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