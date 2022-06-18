"الحب يبقى" يا ماكدونالدز 

2022/06/18 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في الحالة الروسية، يمكن القول، إنه لولا غزوها لأوكرانيا، لما تنبهنا واكتشفنا حجم انتشار العلامات التجارية الأميركية والغربية في روسيا"

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