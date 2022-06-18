الهجمات الإلكترونية: 2021 سنة الأخطار والخشية -المستطيرة- - بوياسمين خولى

2022/06/18 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوياسمين_خولى استمرت الهجمات الإلكترونية في التصاعد على امتداد سنة 2021، إن على صعيد شدتها أو خطورتها.



وقد أدت جائحة كوقيد -19 واعتماد العمل عن بعد إلى تفاقم الوضع أكثر.أبلغت - Orange CyberDefence - عن زيادة بنسبة 13٪-;- في عدد الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم خلال سنة 2021.



وباستخدام تقنيات متطورة للغاية وغير مسبوقة، لم يتردد المتسللون في مهاجمة الدول والمنظمات الحكومية والشركات والأفراد في ......





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