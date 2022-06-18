2022/06/18 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تشهد جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب كرة قدم شاب منافسة حامية بين الإسباني غافي نجم برشلونة الصاعد والفرنسي إدوارد إدواردو كامافينغا الذي بات يعد أحد جواهر ريال مدريد في خط وسط، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" المقربة من أسوار الفريق الملكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائزة "الفتى الذهبي".. هل تبقى داخل أسوار برشلونة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جائزة "الفتى الذهبي".. هل تبقى داخل أسوار برشلونة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).