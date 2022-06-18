2022/06/18 | 07:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ “تشتيت الانتباه والحرج” بهذه العبارة وصف 5 موظفين تأثير تصرفات الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة سبيس إكس على شركتهم والعاملين بها.وسرعان ما ترددت أنباء في الصحف الأمريكية والمواقع الإخبارية عن فتح تحقيق عاجل مع 5 موظفين في الشركة، وإصدار قرار بفصلهم عن العمل، بزعم أن الرسالة التي تداولوها تسببت في توتر زملائهم […]

ظهرت المقالة عقاب معارضة إيلون ماسك..



حكاية رسالة هزت عرش سبيس إكس أولاً على ايرث نيوز.

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