مصر و عصور إضمحلالها( 14) - محمد حسين يونس

2022/06/18 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الجزء السابع من المقال الثالثِ..



( سنين الإستيقاط ..وسقوط محمد علي ) خلال 23 قرن تمتد من (525 ق.م الي 1801 م ) تراوحت مصر بين أن تكون مستقلة و لكن تحكمها أسر(عائلات )غريبة عن أهلها ..بطلسية، طولونية ،إخشيدية ،فاطمية ،أيوبية بالإضافة إلي أسر مملوكية متعددة ..



و في زمن تال أسرة محمد علي ..ثم أوليجاركية عسكرية.



او أن تكون ولاية من ولايات إمبراطورية سائدة مثل الامبرطورية الفارسية و الروماني ......





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