السعودية.. تداول فيديو مواطن يواجه وزير الإسكان: بالله عليك وش قدمت لي الوزارة؟

2022/06/18 | 07:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يواجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد الحقيل، حول ما قدمته الوزارة للمواطن.

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