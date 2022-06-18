ترميم الختان.. هل يمكن إصلاح ما تم بتره؟ - رحمة سامي

2022/06/18 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رحمة_سامي سنوات من التفكير المُلحّ عشتها لمعرفة الفارق بين المظهر الطبيعي لمهبل النساء والفتيات والمظهر اللاحق للختان.وكيف لحادثٍ أليم مرّت عليه سنوات أن يكون قادراً إلى هذا الحد على تغيير حياتي؟جميعها تساؤلات لم أجد لها رداً، لكنني كَبرتُ، وكَبرتْ معي.منذ سنوات بدأ تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات في مصر”الختان“، وسط حملات لا تتوقف لمناهضة هذه الجريمة.لكن النسبة استمرّ ......





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