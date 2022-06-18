السعودية.. تداول فيديو أمير تبوك

2022/06/18 | 08:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال رعايته حفل تخريج فوج جامعة تبوك، وما طلبته منه إحدى الفتيات الخريجات على منصة التكريم.

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