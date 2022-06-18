روسيا تحذر من خطر اندلاع حرب مع الولايات المتحدة

2022/06/18 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، هو طريق للمواجهة بين روسيا والولايات المتحدة.وأضاف السفير في مقالة لمجلة “نيوزويك”: “يبدو واضحا أيضا قصر نظر الأمريكيين في الظروف الحالية، والنخبة المحلية المهووسة برغبة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، تعمل على تصعيد التوتر وتضخ الأسلحة إلى النظام في كييف، هل […]

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