روسيا تضلل سكان شرق أوكرانيا بالدعاية الكاذبة

2022/06/18 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت موسكو إلى الدعاية الإعلامية في مدن وبلدات شرق أوكرانيا في محاولة للحصول على قوة ونفوذ بالتزامن مع تقدم القوات الروسية.

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