2022/06/18 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده تفضل النهج “الدبلوماسي” على السجال اللفظي مع تركيا بشأن نزاعاتهما القديمة حول المجال الجوي والحدود البحرية والتنقيب عن الغاز في بحر إيجة.وأدلى ميتسوتاكيس بهذه التصريحات خلال زيارة لجمهورية قبرص حليفه المقرب التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بتركيا منذ أن غزت أنقرة شمال الجزيرة عام […]

ظهرت المقالة أزمة بحر إيجة..



اليونان تحدد “طريقة التعامل” مع تركيا أولاً على ايرث نيوز.

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