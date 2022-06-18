2022/06/18 | 08:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بعد تجربته الأولى في “الكالتشيو” مع يوفنتوس.وبحسب التقارير، فإن النجم البرتغالي لا يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده المدرب الجديد لـ”الشياطين الحمر”، الهولندي إريك تن هاغ، بالإضافة إلى ذلك، لن […]

ظهرت المقالة بسبب إريك تن هاغ..



رونالدو في طريقه لفريق عريق أولاً على ايرث نيوز.

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