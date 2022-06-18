 التربية: امتحانات السادس الاعدادي ستكون في الجامعات

2022/06/18 | 08:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة التربية، السبت، أنها تنسق مع وزارة التعليم العالي لإجراء امتحانات السادس الإعدادي في الجامعات.وقال مدير تربية الكرخ الثانية وعضو هيئة الرأي بالوزارة قيس الكلابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “تنسيقاً تم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء امتحانات طلبة السادس الإعدادي “الذكور” الدور الأول للعام الدراسي […]

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